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İftar ve sahurda yemeği çok kaçırırsanız bunlara dikkat etmelisiniz: Uzmandan önemli uyarılar…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
01.03.2025 15:34
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Oruç tutmak, gün boyunca yemek yememek, su içmemek insan bedeninde farklı etkiler yaratabilir. Bu nedenle, iftar ve sahurda sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiği uzmanlar tarafından sıkça vurgulanmaktadır. Ramazan ayı boyunca, vücudun ihtiyaçlarını karşılamak, orucun sağlığı olumsuz etkilememesi ve enerjimizin gün boyunca yüksek kalması için bazı beslenme önerilerine kulak vermek büyük önem taşır

İftar ve sahurda yemeği çok kaçırırsanız bunlara dikkat etmelisiniz: Uzmandan önemli uyarılar…

İftar ve sahurda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri, yemeği fazla kaçırmamaktır. Uzmanlar, iftar sofralarında aşırıya kaçmamayı ve hızlı bir şekilde yemek yemenin sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtmektedir. Oruç açma süreci, bedeni yeniden besleyebilmek için dikkatlice planlanmalıdır.

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"1 ADET HURMA VEYA KURU KAYISIYLA BERABER BİR KASE ÇORBA İLE BAŞLAYABİLİRİZ "

Diyetisyen İrem Akpolat, "Orucumuzu bir iki bardak suyla açtıktan sonra 1 adet hurma veya kuru kayısıyla beraber bir kase çorba ile başlayabiliriz daha sonra en az bir 5-10 dakika bir dinlenme süresi kendimize verebilirsek sindirim sürecimizi daha da hızlandıracağız ve akabinde de yemeğe geçmeden önce biraz dinlenmiş de olacağız ana yemeklerimizde mutlaka et tavuk balık gibi kuru baklagilde yiyeceklerle beraber desteklenmiş kaliteli protein içerikte ana yemeklerde tercih edebiliriz, bunun dışında mutlaka her zaman soframızda iftar sürecinde bol sebze içerikli ürünler salata söğüş sebzeler olmasını öneriyoruz. Mutlaka yoğurt, ayran gibi kalsiyum içerikli ürünlere de desteklemekte fayda var. İftardan sonra eğer tatlı tüketimi olacaksa önceliğimiz tabii ki taze ve kuru meyvelerden yana olmalı ama porsiyon kontrolü olacak şekilde haftada 1-2 kez sütlü tatlı tercih edilebilir. İftardan sonraki süreçlerde mümkünse eğer su tüketiminizi aksatmamalıyız" dedi.

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"SAHURDA ENERJİMİZİ DÜŞÜRMEYECEK SİNDİRİME KOLAY BİR MENÜ"

Fiziksel aktivitenin es geçilmemesi ve yürüyüşleri mutlaka önerdiklerini bu sayede de hem sindirim sisteminin çok daha iyi çalışması hem de aynı şekilde egzersiz sürecinin devam ettirmiş olacağını belirten Akpolat, "İftardan sonraki sürecimiz tabi sahur sürecim sahurda yapmamız gereken ise gün boyunca enerjimizi düşürmeyecek sindirime kolay bir menü planlamak özellikle yine kaliteli proteinlerden olan yumurta proteini peynir gibi ürünler tüketerek aslında gün boyunca tokluğumuzu arttıracak besinler tercih edebiliriz bunun yanında tam tahıllı ürünlerden tam buğday ekmekleri çok tahıllı ekmekler tercih edebiliriz ve tabii ki de olmazsa olmaz lif içeriği zengin sebzelerle desteklememizi öneriyoruz yine sahur sürecinde yeterli miktarda su tüketmeyi de ihmal etmemeliyiz" dedi.

"DAHA YAVAŞ PORSİYONLARLA İLERLEMEYİ ÖNERİYORUM"

İftardan sonraki egzersizliği yaparken de özellikle 1-2 saat yemek sonrası iftar sonrası yapmaya özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Akpolat, "Aç karnına kronik hastalığı olan bireylerde egzersiz önermiyoruz 150 ile 300 dakikalık bir egzersiz haftalık olarak bizim için yeterli olacaktır bunun yanı sıra tabii ki de iftarı açarken öncelikle çok fazla su tüketimi de önermiyoruz 1-2 su bardağı yeterli daha sonrasında gıdaya başlarken de önce çorba sonra ana yemeğimiz biraz sebze tükettim şeklinde kademe kademe ilerleyelim birazcık daha yavaş porsiyonlarla ilerlemeyi öneriyorum" dedi.

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"YARIM SAAT 20 DAKİKA YÜRÜYÜŞLERLE BUNU DESTEKLEMEK"

Akpolat, "Ramazan'da kilo yönetiminizi devam ettirmek istiyorsanız bu süreçte en önemli şey protein ve lif alımınızı azaltmamak ihtiyacınız kadar tüketmek bunun yanı sıra su ihtiyacınızı tamamlamak günlük olarak yeterli su tüketimini sağlamak ayrıca egzersizden eksik kalmamak günlük egzersiz rutininizi bozmamak en az bir yarım saat 20 dakika yürüyüşlerle bunu desteklemek" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar ramazan ayı
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