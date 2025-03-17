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İftara dakikalar vardı... Baba ve oğlunun kahreden sonu!

17.03.2025 08:14
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Konya'da yaşayan İsmail Çakıl (53) ve oğlu Ömer Osman Çakıl (25) daha önce husumet yaşadıkları amca çocuklarıyla tartışma yaşadı. Olay büyüdü ve P.Ç. (60) ve D.Ç. (16) tabanca ve tüfekle ateş açtı. Baba ve oğlu hayatını kaybederken katiller kısa sürede yakalandı. Acı olayın iftardan dakikalar önce yaşandığı belirtildi.

İftara dakikalar vardı... Baba ve oğlunun kahreden sonu!

Konya'nın Yunak ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışmada baba ve oğlu silahla vurularak öldürüldü.

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ARALARINDA HUSUMET VARDI

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuzören Mahallesi Hayamlar Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceye dayalı husumet bulunan amca çocukları arasında iftardan hemen önce henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, P.Ç. (60) ve D.Ç.'nin (16) tabanca ve tüfekle ateş etmesi sonucu İsmail Çakıl (53) ve oğlu Ömer Osman Çakıl (25) vurularak ağır yaralandı.

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BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin ise kısa sürede yakalandığı öğrenildi.

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Olayla ilgili tahkikat sürüyor.(İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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