İftarda yapılan 'su' hatasına dikkat: Uzman isim 'bunu yapmayın' diyerek uyardı!

Ramazan'ın çok özel bir ay olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, "Yaklaşık 12 saati bulan, uzunca açlık süresi var. İftardan sonra sahura geçen dönemi çok iyi değerlendirmek gerekir. En önemli nokta budur. Uzun süreli açlık var, kan şekeri düşme söz konusu olabiliyor. Bu da kişinin bütün biyolojisini etkileyebilir. Dolayısıyla bu ayda sağlıklı, dengeli, yeterli beslenmeyi kısa süre içerisine sığdırmalıyız" açıklaması yaptı.

"8 İLA 10 BARDAK SU MUTLAKA İÇİN"

Havaların şimdilerde çok sıcak olmadığına değinen Prof. Dr. Besler, Sıcak olduğunda özellikle elektrolit ve su kayıpları söz konusudur. İftar ve sahur arasında mutlaka suyunuzu eksik etmeyin. 8 ila 10 bardak su mutlaka için. Yani 1 buçuk- 2 litre sıvıyı, bu kısa zamanda almanız lazım. Çak, kahve demiyorum. Tabii onları da içebilirsiniz ancak çok az ve açık olacak şekilde tüketebilirsiniz" önerisinde bulundu.

"HİÇBİR ZAMAN BÜYÜK PORSİYONLAR OLMASIN"

"İftarda orucunuzu açarken yapılan hatalardan biri de bir anda suya yüklenmektir" diyen Prof. Dr. Besler, "Bir su bardağı ile orucunuzu açabilirsiniz. Suyu içtikten sonra hurma, zeytin, bir küçük parça az tuzlu peynir gibi şeyler yiyin. Beynimizin vücudumuzla konuşması 20-30 dakika alıyor. Dolayısıyla beyin, yemeye başladıktan yarım saat sonra tokluk hissini vücuda veriyor.

Tabii iftar sofralarında muazzam çeşitlilik oluyor. Yapılan hata, ilk yarım saatte hepsinin biranda tüketilmesidir. Kesinlikle az az, sık sık yemeliyiz. Hiçbir şekilde aşırıya kaçmayacağız. Hiçbir zaman büyük porsiyonlar olmasın" şeklinde konuştu.

"RAMAZANDA DA BESİN ÇEŞİTLİLİĞİNİ SAĞLAMAK ÖNEMLİDİR"

Ramazanda besin çeşitliliğinin sofralardan eksik edilmemesi gerektiği konusunda da uyaran Prof. Dr. Besler, "Aşırı tuzlu, yağlı, şekerli yiyeceklerden, tatlılardan uzak duracağız. Tatlı ihtiyacınız varsa ve illa şerbetli tatlı tüketmek istiyorsanız çok az miktarda almalıyız. Her gün tüketmemeliyiz.

Mümkünse sütlü tatlıları tercih etmeliyiz. Meyvelere ağırlık vermeliyiz. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kızartma yemeklerden kesinlikle uzak durmalıyız. Hamur işinden uzak duralım. Sahurda; süt, yumurta, yoğurt gibi besinlerden faydalanın. Tahıllı ürünler tercih edin. Kan şekeri yükselten pirinç, makarna gibi besinlerden uzak durup bulgur, tam tahıllı ürünler tüketin. Bütün sebzeler de çok önemli" dedi.

"1-2 BARDAK SUYLA SAHURU GEÇİŞTİRMEK YANLIŞ"

Sahur atlamamak gerektiğine de işaret eden Prof. Dr. Besler, son olarak şunları söyledi:

"Uyumaya devam edip 1-2 bardak suyla sahuru geçiştirmek kesinlikle yanlış. Çünkü ertesi gün kalktığınızda kan şekerindeki o istemediğimiz düşme çok daha yoğun olacak. Dolayısıyla bulanıklar, işte baş dönmeleri, halsizlikler yaşanacak. Gün içerisindeki sizden beklenen performansı gerçekleştiremeyeceksiniz."

(İHA)