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  4. Iğdır'da 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Iğdır'da 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
12.03.2025 15:45
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Iğdır’da 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yapılan operasyonda yakalandı.

Iğdır'da 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü okuldan çıkan Yakup A.’ya, iddiaya göre, yolda karşılaşıp tartıştığı 2 kişi tarafından tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı. Yakup A., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yakup A., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Iğdır hapis
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