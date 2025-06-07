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Iğdır’da gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Iğdır’ın Suveren köyünde açan gelincik çiçekleri, doğa severlere adeta görsel bir şölen sunuyor. Kırmızı renge bürünen tarlalar, hem yöre halkının hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Iğdır’da gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Iğdır’ın Suveren köyüne bağlı Gevro mevkisinde Ağrı Dağı eteklerinde geniş arazilerde boy gösteren gelincikler, günün farklı saatlerinde güneş ışığıyla eşsiz manzaralar oluşturuyor. Ziyaretçiler, gelinciklerin arasında dolaşarak hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor.

Iğdır’da gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyor. Yolda geçerken kırmızı tarlaları gördüğünü belirten Murat Ulaş, "Yol üstünden geçerken şu anda arkamızda ve önümüzde gördüğünüz şu gelincik tarlasını gördük. Ailemle birlikte gelip bunu görmek istedik. Bu güzelliğin tadını çıkarmak istedik. Bütün vatandaşları buraya bekliyoruz. Hakikaten Ağrı Dağı’nın eteklerinde muazzam bir gelincik tarlası var. Herkesin görmesi gereken bir doğa güzelliği. Şu tarihten itibaren sanırım 5-10 gün sonra gelincikler artık yapraklarını dökmeye başlayacak. Bütün vatandaşları buraya bekliyoruz. Bu güzelliği görmeyi, doğanın tadını çıkarması için bütün herkesi Ağrı Dağı eteklerine bekliyoruz" dedi.

(İHA)

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Iğdır
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