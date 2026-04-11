Iğdır’da iki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Iğdır'ın iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Temel (60) ve Mehmet Temel (48) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Iğdır’da iki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay, Iğdır’a bağlı Karakuyu köyünde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimin ateşlediği henüz bilinmeyen silahla 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumları ağır olan Ahmet Temel ve Mehmet Temel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İçişleri Bakanlığından vahşet yaşanan barınakta incelemeİçişleri Bakanlığından vahşet yaşanan barınakta inceleme
Yer: Kocaeli! Oto galeriye el bombalı saldırı kamerada: 5 tutuklamaYer: Kocaeli! Oto galeriye el bombalı saldırı kamerada: 5 tutuklama

En Çok Okunan Haberler
Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

