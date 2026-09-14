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Iğdır’da itfaiye erleri çevresi kapalı olan binadaki yangına güçlükle müdahale etti

Iğdır'da yoğun yapılaşma nedeniyle itfaiye ekipleri yangın çıkan eve güçlükle müdahale etti. Yangını söndürmek için çalışmalar devam ederken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Iğdır’da itfaiye erleri çevresi kapalı olan binadaki yangına güçlükle müdahale etti

Iğdır’ın Topçular Mahallesi’nde bir binanın 4. katındaki dubleks dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı tahmin edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Iğdır’da itfaiye erleri çevresi kapalı olan binadaki yangına güçlükle müdahale etti 1

İTFAİYE YANGINA GÜÇLÜKLE MÜDAHALE ETTİ

Ancak binanın etrafının kapalı olması ve çevredeki yapılaşma nedeniyle itfaiye araçlarının yangının çıktığı binaya doğrudan yaklaşamaması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Yangına müdahale edebilmek için ekipler, yan binanın 2. katına geçerek buradan uzattıkları hortumlarla yangının çıktığı 4. kattaki daireye müdahale etti.

Iğdır’da itfaiye erleri çevresi kapalı olan binadaki yangına güçlükle müdahale etti 2

Yangını söndürmek için çalışmalar devam ederken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Iğdır
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