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Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı iddia edilen 10 şüpheli takibe alındı.

Ekiplerce 10 adreste eş zamanlı yapılan operasyonlarda, şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 57,74 gram esrar, 14,86 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait 16 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Iğdır
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