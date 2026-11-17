Iğdır’da motosiklet ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bağlar Mahallesi Uluçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosiklet, seyir halindeyken kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki başka otomobile de çarptı.

Kazada motosikletten düşen Yusuf Ensar Ürtekin ve Emre A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf Ensar Ürtekin hayatını kaybederken, Emre A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya karışan motosiklet ve kamyonet, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır