Iğdır’da yaralı bulunan şahin yeniden doğaya bırakıldı

Iğdır’da yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan tedavinin ardından yeniden doğaya salındı.Iğdır merkezde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Iğdır merkezde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından koruma altına alınan yırtıcı kuşun tedavi, bakım ve beslenme süreci titizlikle yürütüldü. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen şahin, rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

