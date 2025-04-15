HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İhbar üzerine gittiği olay yerinde kalp krizi geçiren şehit polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

Antalya'da kavga ihbarına gittiği olay yerinde kalp krizi geçirip, şehit olan polis memuru Esat Koyuncu için Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında tören düzenlendi. Şehir polisin acılı eşinin "Beni bırakıp nereye gidiyorsun aşkım" feryatları yürek dağladı.

İhbar üzerine gittiği olay yerinde kalp krizi geçiren şehit polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

Konya'da kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Esat Koyuncu için emniyet müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, Koyuncu'nun eşi Birgül Koyuncu, kızı, oğlu, kardeşleri ve yakınları ile çalışma arkadaşları katıldı. Saygı duruşunun bulunulmasının ardından Esat Koyuncu'nun öz geçmişi okundu. Duadan sonra Koyuncu için uğurlama gerçekleşti.

dljk

ACILI EŞ: "BENİ BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUN"

Fenalık geçiren Koyuncu'nun eşi Birgül Koyuncu'ya, sağlık ekipleri müdahale etti. Cenazenin başına kadar giden Birgül Koyuncu, "Hayır gidemezsin, seni bırakamam. Beni bırakıp, nereye gidiyorsun aşkım. Hiçbir yere bırakmam seni" diyerek gözyaşı döktü.

şehitt

Koyuncu'nun naaşı, cenaze aracına götürüldüğü esnada mesai arkadaşları ve yakınları hep birden tabutu omuzladı. Esat Koyuncu'nun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
100 bin kişiden sadece birinde görülen hastalık!100 bin kişiden sadece birinde görülen hastalık!
Seyir halindeki kamyon alev alev yandıSeyir halindeki kamyon alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
şehit polis Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul bu kararı konuşuyor: "Amacımız halkı mağdur etmek değil ama"

İstanbul bu kararı konuşuyor: "Amacımız halkı mağdur etmek değil ama"

150 yıllık ayakkabı devi iflas ediyor!

150 yıllık ayakkabı devi iflas ediyor!

Uzman isim 3 ilin ismini verdi! '15 katlı binalar var' diyerek uyardı: Depremden sonra ciddi hasar meydana gelir

Uzman isim 3 ilin ismini verdi! '15 katlı binalar var' diyerek uyardı: Depremden sonra ciddi hasar meydana gelir

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Dikkat çeken 'Erdoğan' çıkışı: 'Siyaseti bırakırım!'

Dikkat çeken 'Erdoğan' çıkışı: 'Siyaseti bırakırım!'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.