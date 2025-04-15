İhbar üzerine gittiği olay yerinde kalp krizi geçiren şehit polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

Konya'da kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Esat Koyuncu için emniyet müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, Koyuncu'nun eşi Birgül Koyuncu, kızı, oğlu, kardeşleri ve yakınları ile çalışma arkadaşları katıldı. Saygı duruşunun bulunulmasının ardından Esat Koyuncu'nun öz geçmişi okundu. Duadan sonra Koyuncu için uğurlama gerçekleşti.

ACILI EŞ: "BENİ BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUN"

Fenalık geçiren Koyuncu'nun eşi Birgül Koyuncu'ya, sağlık ekipleri müdahale etti. Cenazenin başına kadar giden Birgül Koyuncu, "Hayır gidemezsin, seni bırakamam. Beni bırakıp, nereye gidiyorsun aşkım. Hiçbir yere bırakmam seni" diyerek gözyaşı döktü.

Koyuncu'nun naaşı, cenaze aracına götürüldüğü esnada mesai arkadaşları ve yakınları hep birden tabutu omuzladı. Esat Koyuncu'nun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır