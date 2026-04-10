HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İhbara giden polislere pastalı sürpriz

Artvin’in Arhavi ilçesinde bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Arhavi’de Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese sevk edilen polis ekipleri, bölgede kendilerini bekleyen belediye personeli tarafından alkışlarla karşılandı. Önceden planlanan kutlamada, Polis Haftası dolayısıyla pasta kesildi. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, görev başındaki polisler yapılan sürpriz karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.

Polisler, kendileri için hazırlanan bu anlamlı organizasyon için Arhavi Belediyesi personeline teşekkür ettiler.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.