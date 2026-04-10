İhbara giden polislere pastalı sürpriz

Arhavi’de Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese sevk edilen polis ekipleri, bölgede kendilerini bekleyen belediye personeli tarafından alkışlarla karşılandı. Önceden planlanan kutlamada, Polis Haftası dolayısıyla pasta kesildi. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, görev başındaki polisler yapılan sürpriz karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.

Polisler, kendileri için hazırlanan bu anlamlı organizasyon için Arhavi Belediyesi personeline teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır