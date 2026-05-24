Şişli’de yangın ihbarına gittiler uyuşturucu serası buldular; değeri yarım milyon lira

Şişli’de bir binanın en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde uyuşturucu serası buldu. Adreste arama yapan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 900 gram kenevir, 30 kök keneviri ele geçirdi. Dairede gözaltına alınan Volkan K. (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yangının uyuşturucu yetiştirme düzeneğinde kullanılan elektrik sisteminden çıktığı değerlendiriliyor.

Olay, 21 Mayıs Perşembe günü saat 17.50 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın en üst katındaki daireden duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. İtfaiye görevlileri yaptıkları ilk incelemede, dairede uyuşturucu yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen düzenekler buldu.

ELEKTRİK SİSTEMİNDEN ÇIKTIĞI ÜZERİNDE DURULUYOR

Yangının uyuşturucu yetiştirme düzeneğinde kullanılan elektrik sisteminden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. İtfaiye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Şişli Asayiş Büro Amirliği ve Şişli Motosikletli Polis Timleri, Volkan K.’yi evde gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 4 bin 800 lira para, cep telefonu ve 2 araç anahtarı ele geçirildi.

YARIM MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU BULUNDU

Yangının çıktığı dairede ve şüpheliye ait araçlarda arama yapıldı. Dairede uyuşturucu yetiştirmede kullanılan hassas terazi, pompa sistemi, şırınga, gübreler, sıvı besin ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ayrıca siyah çöp poşeti içerisinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 900 gram kenevir ve 30 kök kenevir bulundu. Ele geçirilenler malzemelere inceleme yapılmak üzere el konuldu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Volkan K.’nin poliste 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan K., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

