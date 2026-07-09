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Bakan Fidan: "Tarihi katılım, Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu tarihi zirveye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir" dedi.

Bakan Fidan: "Tarihi katılım, Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir"

Bakan Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da ev sahipliği yaptığımız NATO Zirvesi başarıyla tamamlandı.

Bakan Fidan: "Tarihi katılım, Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir" 1

BAKAN FİDAN'DAN NATO ZİRVESİ AÇIKLAMASI

Bu tarihi Zirve’ye tüm Müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir. NATO’nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü kritik bir dönemde düzenlenen Zirve’de, Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki önemli meseleler etraflıca ele alındı. NATO 3.0 vizyonu çerçevesinde daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa’nın temelleri atıldı.

Bakan Fidan: "Tarihi katılım, Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir" 2

Ülkemizin 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi’ne yeniden ev sahipliği yapmasına imkan sağlayan stratejik vizyonu ve güçlü liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Zirve hazırlıkları sırasında yakın çalışma yürüttüğümüz NATO Genel Sekreteri Rutte’ye ve Müttefik ülke Dışişleri Bakanlarına teşekkür ediyoruz. NATO Ankara Zirvesi’nin ülkemizin ve tüm Müttefiklerimizin huzuru ve güvenliği için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO Hakan Fidan
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