HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Ihlamur tansiyonu yükseltir mi? Ihlamurun tansiyona etkisi

Aynı isimli ağaçtan üretilen ıhlamur, tarih boyunca keşfedildiği ilk zamanlardan bu yana hem kokusu, hem lezzeti hem de insan sağlığına olan faydaları ile tanınmakta ve kullanılmaktadır. Çiçeklerinin kaynatılması ve süzülmesi ile elde edilen, çay formunda da tüketilebilen ıhlamur çok eski zamanlardan bu yana alternatif tıpta da faydalanılmış bir bitkidir.

Ihlamur tansiyonu yükseltir mi? Ihlamurun tansiyona etkisi
Ferhan Petek

Ağaç formu ile doğada yer alan ıhlamur ılıman iklimlerde yetişebilen, güzel bir kokuya sahip, krem renginde çiçekleri olan bir bitki türüdür. Birden fazla ıhlamur çeşidi vardır ve her bir ıhlamur türü kendine has bazı özellikler ve bileşikler barındırmaktadır. Tarih boyunca yararlanılan ıhlamur hem sağlık alanında hem de mutfakta geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu geniş kullanım alanı nedeniyle de kralların nektarı adı ile de bilinmektedir.

Besin değeri açısından da oldukça zengin olan ıhlamur bitkisi C vitamini, A vitamini, P vitamini, B6 vitamini gibi vitaminler içermektedir. Ayrıca ıhlamurda kalsiyum, manganez ve daha birçok mineral de yer almaktadır. Bu özellikleri ile birçok faydası olan ıhlamurun insan sağlığına iyi gelen bazı özellikleri ve yararları şu şekildedir:

  • Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıkların belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.
  • İdrar söktürücüdür.
  • Terleme sağlar.
  • Kan basıncını dengeleyici özelliği vardır.
  • Vücudun iltihaba karşı savaşmasında destek olur.
  • Sindirim sistemini destekleyici etkiye sahiptir.
  • Uyku kalitesini arttırmaya yardımcı olur.
  • Antioksidan içeriği vardır.
  • Tip 2 diyabet rahatsızlığına karşı mücadele etmeye destek olur.
  • Çeşitli kronik hastalıklara karşı vücudu daha güçlü kılar.
  • Hafif ağrıların azalmasına yardımcı olur.
  • Kaygıyı endişeyi stresi hafifleterek zihni rahatlatır.
  • Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur.
  • Bağışıklığı güçlendirici etkiye sahiptir.

Ihlamurun özellikle çay formunda tüketilerek içilmesi önerilir. Çay formunda ve doktora danışarak yeterli miktarlarda tüketilen ıhlamurun bazı hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir. İyi geldiği bilinen bazı sağlık sorunları ise şunlardır:

  • Bronşit
  • İdrar kaçırma
  • Uykusuzluk
  • Migren
  • Romatizma
  • Uzun süre geçmeyen öksürük

Ihlamur tansiyonu yükseltir mi?

Çay formunda tüketilen ıhlamurun kan basıncı üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. Kalp sağlığını da destekleyici etkisi bulunan ıhlamurun sinir sistemi üzerindeki sakinleştirici etkisi dolaylı olarak kan basıncı üzerinde de etkili olmasının bir nedeni olarak açıklanmaktadır.

Kan basıncı seviyelerinin aşırı oranlarda yükselmesine engel olduğu bilinen ıhlamur bitkisinden hazırlanan çayının tansiyon ilaçlarının yerine geçmese de doktorların önerdiği miktarlarda tüketilmesinin tansiyonu olumlu yönde etkileyeceği kabul edilmektedir.

Ihlamurun tansiyona etkisi nedir?

Her ne kadar birçok faydası ve insan sağlığına olan yararları ile bilinse de ıhlamur içmenin fazla tüketilmesine bağlı olarak sebep olabileceği bazı yan etkiler de bulunabilmektedir. Genel olarak çok yararlı ve güvenilir olmasına rağmen ıhlamur çayının bazı özellikleri şu olumsuz durumlara ve yan etkilere yol açabilmektedir:

  • Kurdeşen
  • Alerjik reaksiyonlar
  • Lityum seviyelerinin artması
  • Uyuşukluk hissi
  • Kalp kasında hasar
  • Mide ağrıları
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Kan basıncının aşırı düşmesi

Yatıştırıcı etkisi ile zihni sakinleştirdiği için daha çok uyumadan birkaç saat önce içilmesi önerilen ıhlamurun aşırı miktarlarda tüketilmemesi halinde kalp sağlığını koruduğu, kan basıncın düşürdüğü, ağrı kesici etkisinin olduğu ve mide bulantılarına da iyi geldiği bilinmektedir. Ancak düzenli tüketmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Bu sayede ıhlamur çayının ve bitkisinin yan etkilerinden korunabilmek mümkün olabilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köyde korkutan yangın kontrol altındaKöyde korkutan yangın kontrol altında
Traktör kazasında yaralanan sürücü kurtarılamadıTraktör kazasında yaralanan sürücü kurtarılamadı

Anahtar Kelimeler:
ıhlamur tansiyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Meteoroloji’den üçlü alarm!

Meteoroloji’den üçlü alarm!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.