HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İhtara uymayan motosikletin sürücüsü ile sahibine 100 bin lira cezası kesildi!

İhtara uymayan motosikletin sürücüsü ile sahibine 100 bin lira cezası kesildi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.04.2025 18:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da trafik polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yapılan takiple yakalandı. Biri takip sırasında düşürdüğü, diğeri üzerinde 2 tabanca ele geçirilen sürücü ile motosikletin sahibine 100 bin lira idari para cezası kesildi.

İhtara uymayan motosikletin sürücüsü ile sahibine 100 bin lira cezası kesildi!

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, devriye görevi sırasında plakasız motosikletle seyir halindeki B.İ.’ye (17) ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü, yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında kurusıkı tabanca düşüren B.İ., motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Üzerinde, başka bir kurusıkı tabanca daha ele geçirilen sürücü, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

IHTARA-UYMAYAN-MOTOSIKLETIN-SURUCUSU-ILE_641508_190072

100 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Plakasız motosikletin sahibi ile ehliyetsiz sürücü B.İ.’ye ‘Dur ihtarına uymamak’, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’, ‘Abart egzozlu araç kullanmak’ suçlarından toplam 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet, trafik polislerinin incelemesinin ardından emniyet otoparkına çekildi.

(DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Köpeğin kovaladığı motosiklet sürücüsü yaşlı adam hastanelik olduKöpeğin kovaladığı motosiklet sürücüsü yaşlı adam hastanelik oldu
Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti!Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Kütahya tabanca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmıştı! Karar verildi

Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmıştı! Karar verildi

Boykot için "Oh olsun" dedi! 2 Nisan verilerine tepki: "Sen kimi kandırıyorsun?"

Boykot için "Oh olsun" dedi! 2 Nisan verilerine tepki: "Sen kimi kandırıyorsun?"

Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlarda yeni detay ortaya çıktı! Fenerbahçeliler bile tepki gösterdi...

Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlarda yeni detay ortaya çıktı! Fenerbahçeliler bile tepki gösterdi...

Bahçeli mesaiye dönüyor: Tam tarih verildi

Bahçeli mesaiye dönüyor: Tam tarih verildi

'İmamoğlu' standında kan aktı

'İmamoğlu' standında kan aktı

Güler Erdoğan, Giresun'da ölü bulundu!

Güler Erdoğan, Giresun'da ölü bulundu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.