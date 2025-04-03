İhtara uymayan motosikletin sürücüsü ile sahibine 100 bin lira cezası kesildi!

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, devriye görevi sırasında plakasız motosikletle seyir halindeki B.İ.’ye (17) ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü, yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında kurusıkı tabanca düşüren B.İ., motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Üzerinde, başka bir kurusıkı tabanca daha ele geçirilen sürücü, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

100 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Plakasız motosikletin sahibi ile ehliyetsiz sürücü B.İ.’ye ‘Dur ihtarına uymamak’, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’, ‘Abart egzozlu araç kullanmak’ suçlarından toplam 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet, trafik polislerinin incelemesinin ardından emniyet otoparkına çekildi.

(DHA)