IKBY: "ABD-İran çatışmalarında Şubat’tan Nisan’a kadar 20 kişi öldü, 123 kişi yaralandı"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ABD ile İran arasında süren savaşta bölgede düzenlenen saldırılar nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 123 kişinin yaralandığını açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, 28 Şubat’ta ABD’nin İsrail ile ortak olarak İran’a yönelik başlattığı saldırıların bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.

IKBY Hükümeti Medya ve Enformasyon Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Şubat ayı sonundan 20 Nisan tarihine kadar, ABD-İran arasında varılan ateşkes kararına rağmen, bölgenin farklı yerlerindeki roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonucunda 20 kişi hayatını kaybettiği, 123 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, hayatını kaybeden ve yaralanan kişiler arasındaki sivillerin sayısına ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, IKBY’deki sivil alanlar, vatandaşların mülkleri ve özel sektör tesislerinin, "asılsız nedenlerle" çeşitli saldırılarda hedef alındığı ifade edilerek, bölgedeki askeri çatışmalara dahil olan taraflar arasında, can kaybı ve maddi zarar bakımından en fazla etkilenen yerlerin başında IKBY’nin geldiği savunuldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
New York Belediye Başkanı Mamdani'den skandal 1915 sözleriNew York Belediye Başkanı Mamdani'den skandal 1915 sözleri
Rize'de cansız erkek cesedi bulunduRize'de cansız erkek cesedi bulundu

En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

