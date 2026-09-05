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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Bolvadin - Çay karayolu üzerinde meydana geldi.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin - Çay karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.U. yönetimindeki 20 ATY 208 plakalı otomobil, tali yoldan çevre yoluna çıkış yaptığı esnada M.O. idaresindeki GL 424 RZ yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yabancı plakalı aracın sürücüsü M.O. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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