İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Yunus Ruhat S. idaresindeki otomobil ile Bora U. yönetimindeki otomobil Kahta-Cendere kara yolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan Berfin Ş. (23), Suna Ş. (18), Sena Ö. (23), Seher Ş. (23), Gülnur A. (45) ve isimleri öğrenilemeyen diğer 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
