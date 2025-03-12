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  4. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

12.03.2025 11:12
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Emrah Arım (34) hayatını kaybetti.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam Fatsa ilçesi Aybastı kara yolu üzerinde meydana geldi. Emrah Arım’ın kullandığı otomobil ile karşı şeritten gelen B.Ş. (27) kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Arım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan B.Ş., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emrah Arım’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Arım’ın 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu kaza
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