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İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde iki sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kurtuluş Sokak’ta seyir halinde olan Ramazan Ç. (18) yönetimindeki 16 AYD 376 plakalı otomobil, Pazar Sokak’tan çıkan Akif K. (60) yönetimindeki 43 PC 069 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücüler ile otomobillerde bulunan Meriha Ç. (50) ve Leyla K. (59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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