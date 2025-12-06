HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki tır bir otomobilin karıştığı trafik kazasında faciadan dönülürken kazada şans eseri bir kişi yaralandı.

İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Kaza, Bolvadin ilçesi Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K., idaresindeki 61 ADA 400 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.K., yönetimindeki 06 EKB 693 plakalı tır ile çarpıştı. Arkadan gelen N.Ş., ise kullandığı 06 NS 998 plakalı otomobil ile tırlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı 1

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı 2

İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı 3Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılarYer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılar
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.