İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Kaza, Bolvadin ilçesi Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K., idaresindeki 61 ADA 400 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.K., yönetimindeki 06 EKB 693 plakalı tır ile çarpıştı. Arkadan gelen N.Ş., ise kullandığı 06 NS 998 plakalı otomobil ile tırlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA