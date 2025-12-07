"İkinci aşamanın" sinyalini verdi: Alman Başbakan Merz'ten toplantıda Netanyahu'ya imalı sözler

İsrail'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Netanyahu gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Batı Kudüs'te ortak basın toplantısı düzenledi.

NETANYAHU'DAN "İKİNCİ AŞAMA" MESAJI

Netanyahu, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında neredeyse sona gelindiğini ve yakında ikinci aşamaya geçilmesini beklediğini söyledi.

"TRUMP İLE AY SONU GÖRÜŞECEĞİM"

Bu ay sonu ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi de ele alacağını aktaran Netanyahu, ikinci aşamanın daha zor olacağını düşündüğünü ifade etti.

Netanyahu, üçüncü aşamanın "Gazze'nin radikallikten arındırılması" olacağını öne sürerek, söz konusu sürecin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "Almanya'da da yürütüldüğünü" savundu.

Merz'in toplantıda yaptığı Filistin Devleti'nin kurulması çağrısına karşı çıkan Netanyahu, Filistin Yönetimi’ni "meşru bir barış ortağı" olarak görmediklerini söyledi.

Başbakan Netanyahu, yolsuzluk davasından affedilmesi karşılığında siyaseti bırakmayacağını duyurdu.

MERZ'TEN İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI YÜRÜTME BİÇİMİNİN ALMANYA'YI İKİLEMDE BIRAKTIĞI ÇIKIŞI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları yürütme biçiminin Almanya'yı "bir ikilemle karşı karşıya bıraktığını" söyledi.

Merz, "Almanya, İsrail'in güvenliği, insan onuru ve adalet için ayağa kalkmalı. Savaş halindeki bir ülke ve demokratik bir anayasal devlet olarak İsrail, uluslararası hukuka göre de ölçülmelidir." dedi.

Berlin’in iki devletli çözüme olan bağlılığını yineleyerek Filistin Devleti'nin tanınmasının barış sürecinin “başında değil, sonunda" olabileceğini savunan Merz, Tel Aviv yönetimini işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından "ilhakı anlamına gelebilecek" siyasi veya yapısal eylemlere karşı uyardı.

"BARIŞ PLANININ İKİNCİ AŞAMASINI UYGULAMAMIZ GEREKİYOR"

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasına değinerek "Hamas'ın Gazze'de bir rolü olamaz. İsrail için tehdit oluşturamaz.” ifadelerini kullanan Merz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trump sayesinde bir barış anlaşması imzalandı ve barış planının ikinci aşamasını uygulamamız gerekiyor. Kalıcı barış mümkündür. Filistin devleti ve iki devletli çözüm ancak müzakereler yoluyla hayata geçirilebilir.”

Gazze’de Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması gerektiğini savunan Merz, "Bence Filistin Yönetimi reforma hazır ancak şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı. Mahmud Abbas'la görüştüm. Almanya, Filistin Devleti'ni tanımıyor çünkü sonunda ne olacağını kimse bilmiyor, ön koşullar henüz oluşmadı. İsrail'in güvenliğini sağlamanın bir yolunun olduğundan emin olmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.Kaynak: AA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır