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İkinci el eşya satan kadını sahte para verip dolandırdılar! Parayı açan kadın 'örnektir' ibaresini görünce şaşkına döndü

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.03.2025 17:26
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, ikinci el giyim eşyası satan kadını, sahte para verip dolandırdılar.

İkinci el eşya satan kadını sahte para verip dolandırdılar! Parayı açan kadın 'örnektir' ibaresini görünce şaşkına döndü

Olay, bugün Akyazı ilçesi Kapalı Pazaryeri'nde kurulan halk pazarında meydana geldi. Pazarda ikinci el giysi satan kadının tezgahına gelen 2 kişi, alışıveriş yaptıktan sonra aldığı giysilerin tutarı olan 600 lirayı verip uzaklaştı.

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SAHTE PARA VERİP KAÇTILAR

Aldığı paralardan şüphelenen kadın, yanında bulunan diğer pazarcıya müşteriden aldığı 6 adet yüz lirayı göstererek bir yanlışlık olup olmadığını sordu. Paraları inceleyen üzerlerinde ‘’Örnektir’’ ibaresi bulunduğunu görünce durum polise bildirildi.

Polis, kadını dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Akyazı para
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