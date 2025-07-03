İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İkindi namazı kaça kadar kılınır? Kadınlar ve erkekler için ikindi namazı kılınışı

Öğlen ile akşam vakitleri arasında kılınan namaz, ikindi namazıdır. Farz olan bu namazın kılınış şekli, rekatı ve vakti doğru bir şekilde bilinmelidir. Günün ortasında günlük yaşamın koşuşturmacasından uzaklaşarak kılınan bu namaz maneviyatı artırmaya da yardımcı olacaktır.

İkindi namazı nedir?

İkindi namazı İslamiyet'te günde 5 vakit kılınan farz namazlardan biridir ve günün üçüncü vakti olan ikindi vaktinde kılınması gerekir. Güneşin tepe noktasından batıya doğru kaymasının ardından gölgelerin belli bir uzunluğa ulaşmasıyla ikindi vakti başlar ve güneş batıncaya kadar devam eder. Bu vakit öğle ile akşam arasında kalan zamanı kapsar.

İkindi namazı, Müslümanlar için günlük ibadet düzeninin önemli bir parçasıdır. İkindi namazı 4 rekat sünnet ve 4 rekat farz olmak üzere toplamda 8 rekattan oluşur. İkindi namazının önemi, Kur’an-ı Kerim’de dolaylı olarak vurgulanmıştır. Özellikle Bakara Suresi’nin 238. ayetinde geçen “Orta namaza devam edin” ifadesinin çoğu İslam âlimine göre ikindi namazını işaret ettiğine inanılır. Bununla beraber Peygamber Efendimiz (s.a.v) hadislerinde ikindi namazının vaktinde kılınmasının önemine değinerek bu vakitte kılınan namazın meleklerin şahitliğiyle kayda geçirildiğini bildirmiştir.

İkindi namazı kaç rekat?

İkindi namazı, İslam’da 5 vakit farz namazdan üçüncüsüdür ve öğle ile akşam namazı arasında, günün ikinci yarısında kılınır. Günlük koşuşturmaların ortasında ruhsal bir duraklama ve Allah’la bağ kurma fırsatı sunar. İkindi namazı vakti girmesiyle birlikte bu namaz kılınabilir ve vakit, güneşin batmaya başlamasına kadar devam eder.

İkindi namazı toplamda 8 rekattır. Bunun ilk 4 rekatı sünnet, son 4 rekatı ise farzdır. Hanefî mezhebine göre ikindi namazının sünneti, sünnet-i gayr-i müekkede olarak değerlendirilir. Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v) zaman zaman bu sünneti kılmış, zaman zaman terk etmiştir. Bu nedenle düzenli kılmak sevap kazandırır, kılınmadığında günah yazılmaz.

İkindi namazı nasıl kılınır?

İkindi namazı nasıl kılınır Diyanet ve pek çok kaynakta anlatılır. İlk olarak 4 rekat sünnet kılınır. İlk rekatta “Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının sünnetini kılmaya” denir ve eller “Allahu Ekber” diyerek kaldırılır. Fatiha ve ardından bir sure okunur. Rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekata kalkıldığında yine Fatiha ve bir sure okunur. İki rekat sonunda oturulur, tahiyyat okunur ama selam verilmez. Son iki rekat da aynı şekilde tamamlanır. Dördüncü rekatın sonunda oturulur, tahiyyat, salli-barik duaları ve Rabbena duaları okunur, sağa ve sola selam verilerek sünnet tamamlanır.

Sünnetin ardından 4 rekat farz namaz kılınır. Bu kısım farz-ı ayn’dır. Yani her Müslüman bireyin sorumluluğundadır. Niyet şöyle yapılır: “Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya”.

İlk iki rekatta Fatiha ve bir sure okunur, ardından rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekat sonunda oturulmaz, üçüncü rekata kalkılır. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda sadece Fatiha suresi okunur. Dördüncü rekatın sonunda oturulur, tahiyyat, salli-barik ve dualar okunur, selam verilerek namaz tamamlanır. Farz kısmı, sünnetten farklı olarak daha ciddiyetle yerine getirilmesi gereken bir ibadettir.

Böylelikle ikindi namazı sünnet ve farz bölümleriyle birlikte kılınmış olur. Namazın iç huzuruyla ve huşu içinde kılınması ibadetin ruhuna uygun olması açısından büyük önem taşır. Günün ikinci yarısında kılınan bu namaz hem ruhsal bir denge hem de ibadet disiplini açısından önemli bir duraktır.

Kadınlar için ikindi namazı nasıl kılınır?

Kadınlar için ikindi namazı normalde olduğu gibi 8 rekattır. Önce 4 rekat sünnet, sonra 4 rekat farz kılınır. Namazın kılınış şekli erkeklerle benzerlik gösterir. Bazı duruşlarda kadınlar erkeklerden daha farklıdır. Niyet sırasında kadınlar ellerini omuz hizasında tutar, ayakta dururken sağ el sol bileğin üzerinde göğüste tutulur. Secde de erkeklere göre daha kapalı, sırt düz şekilde yapılır. Bunların yanı sıra kıyafet ve mahremiyet kurallarına da dikkat edilir. Kadınlar, namazda vücut hatlarını belli etmeyen kıyafetlerle, saç, boyun, kol ve ayaklarını örterek namazlarını kılar.

Erkekler için ikindi namazı nasıl kılınır?

Erkekler için ikindi namazı da toplam 8 rekattır. Sünnet namazı sessizce bireysel olarak kılınır. Farz namazıysa mümkünse cemaatle kılınmalıdır. Bu daha faziletlidir. Erkeklerle kadınların namazdaki en büyük farklarından biri cemaattir. Erkekler mümkün olduğunca cemaatle namaz kılmalıdır. Ayrıca niyet esnasında eller genişçe açılır ve kulak hizasına kadar kaldırılır. Duruşlarda el göbek üzerinde bağlanır. Secde ve kıraat de daha geniş bir şekilde alınır.