İkisine de ayrı ayrı seslendiler: Belediye binası önünde 'Yalnız değil' sloganları yükseldi!

‘CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Şahan, sağlık kontrolünden geçirildi.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI RESUL EMRAH ŞAHAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA:

"Bu sabah evimde arama yapıldı ve gözaltına alındım. Avukatımın aramaya katılmasına dahi izin verilmedi. Herkes müsterih olsun. Ekrem İmamoğlu, yalnız değildir, arkasında millet vardır, İstanbul vardır, biz varız. Birimiz düşerse diğerimiz yetişiriz. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz."

ŞAHAN VE İMAMOĞLU İÇİN 'YALNIZ DEĞİL' SLOGANLARI

Şişli Belediye Başkanının gözaltına alındığı esnada çalışanlar ve vatandaşlar belediye binası önünde toplanmaya başladı. Şahan'ın gözaltına alınmasını protesto eden vatandaşlar, binanın önünde "Reshul başkan yalnız değildir" ve "Ekrem başkan yalnız değildir" sloganları attı.

PEK ÇOK KİŞİ GÖZALTINDA

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler tek tek gözaltına alınıyor.