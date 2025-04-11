İkitelli'de kimya deposunda yangın! Çok sayıda araç alevlere teslim oldu... Art arda patlamalar

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede etkisini artırırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARAÇLAR ALEVLERE TESLİM OLDU

Polisler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan yangına yakın noktada bulunan araçlar alevlerden etkilendi.

HAYVANLAR DA TAHLİYE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Alevlerin bulunduğu bölgedeki adaklık kurban satış alanındaki hayvanlar da tahliye edilmeye çalışılıyor.

PATLAMA SESLERİ GELDİ

İtfaiye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, art arda patlama sesleri de duyuldu.

Ayrıntılar geliyor...

