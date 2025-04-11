İkitelli'de kimya deposunda yangın! Çok sayıda araç alevlere teslim oldu... Art arda patlamalar

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede etkisini artırırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polisler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan yangına yakın noktada bulunan araçlar alevlerden etkilendi.
Alevlerin bulunduğu bölgedeki adaklık kurban satış alanındaki hayvanlar da tahliye edilmeye çalışılıyor.
İtfaiye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, art arda patlama sesleri de duyuldu.
Ayrıntılar geliyor...
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