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İlayda Alkaş'ın öldürülmeden bir ay önceki ses kayıtları çıktı! Kahreden sözler: 'Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm'

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu İlayda Alkaş cinayetinde bir yeni detay daha çıktı. İlayda'nın öldürülmeden bir ay önce bir kız arkadaşıyla yaptığı sesli görüşmelere ulaşıldı. İlayda bu konuşmada dövüldüğünü ve bebeğini düşürdüğünü söylüyor. Baştan beri yapılan evliliğin yanlış olduğunu savunan Alkaş,  "Çocuğun da belki olmayışı bir yandan hayırlıydı." ifadelerini kullanıyor.

İlayda Alkaş'ın öldürülmeden bir ay önceki ses kayıtları çıktı! Kahreden sözler: 'Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm'

Diyarbakır’da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A. (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülen İlayda Alkaş’ın (22), ölümünden yaklaşık bir ay önce sosyal medya üzerinden kız arkadaşıyla yaptığı ve yaşadığı süreci anlattığı sesli mesajları ortaya çıktı. Mesajlarda yaşadığı süreci ve şiddeti anlatan Alkaş, “Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm” dedi.

İlayda Alkaş ın öldürülmeden bir ay önceki ses kayıtları çıktı! Kahreden sözler: Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm 1

KAÇAN CANİ HALA ARANIYOR

Olay, 15 Temmuz akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi. İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Alkaş kanlar içerisinde yere yığılırken, C.A. kaçtı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş hayatını kaybetti, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İlayda Alkaş ın öldürülmeden bir ay önceki ses kayıtları çıktı! Kahreden sözler: Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm 2

BABASI "KENDİNİ AŞAĞI AT" DEDİ

Annesi Hülya Alkaş’ın iddialarına göre, kızı İlayda Alkaş’ın dini nikahla evlendiği C.A. tarafından aylarca şiddet görerek, dış dünyayla bağı koparıldı. Ayrıca babasının Alkaş’ı tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği, Alkaş’ın defalarca dövüldüğü, intihara teşebbüs ettiği, babasının ise müdahale etmediği, 'Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' dediği ileri sürüldü.

İlayda Alkaş ın öldürülmeden bir ay önceki ses kayıtları çıktı! Kahreden sözler: Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm 3

İL İL KAÇMIŞ

Alkaş’ın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman’a, İzmir’e ve ardından da Antalya’ya kaçtıkları öğrenildi.

İlayda Alkaş ın öldürülmeden bir ay önceki ses kayıtları çıktı! Kahreden sözler: Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm 4

1 AY ÖNCEKİ SESLİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

İlayda Alkaş’ın ölümünden yaklaşık 1 ay önce kız arkadaşıyla sosyal medyadan yaptığı sesli mesajlaşmalar ortaya çıktı. Mesajlarda yaşadığı süreci anlatan Alkaş, arkadaşına, “İnsanın huzuru oldu mu, kimse evini kendi elleriyle yıkmaz. Baştan beri güzel bir evlilik değildi. İlk aydan itibaren zaten sorunlu bir evlilikti. Ben birçok şeye göğüs gerdim. Yuvam yıkılmasın, evlat sahibi olayım diye diye diye…

İlayda Alkaş ın öldürülmeden bir ay önceki ses kayıtları çıktı! Kahreden sözler: Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm 5

"BENİ DÖVDÜLER, ÇOCUĞUMU DÜŞÜRDÜM"

Sonra beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde kalmak istemedim. O şekil ayrıldım. Hiçbir insan gerçekten mutlu olduğu bir evden kaçmaz, boşanmak istemez. Rabb’im hiçbir genç kızın başına vermesin. Bir kere olmuş ve ölmüşe insan çare bulamıyor. Ben o yüzden başıma gelen hiçbir şey için üzgün değilim. Bu da benim için bir tecrübedir.

İlayda Alkaş ın öldürülmeden bir ay önceki ses kayıtları çıktı! Kahreden sözler: Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm 6

"HER ŞEY DÜZELECEK"

Rabb’im, inşallah daha beterlerinden saklasın. O çocuğun da belki olmayışı bir yandan hayırlıydı. Üzüntüsünü çekmedim desem yalan olur. Annelik içgüdüsüyle çok üzüldüm. Ama Rabb’im hayırlısını bana nasip etti, ona inanıyorum. Rabb’im inşallah bizi kötü, haset insanlardan korusun. Rabb’im bir daha başımıza getirmesin. Hayatımı inşallah daha da düzene koyacağım. Her şey düzelecek. Rabb’im yardımcım olsun. Senin de aynı şekilde” ifadelerini kullanıyor. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır ses kaydı
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