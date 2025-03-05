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  4. İletişim Başkanı Altun duyurmuştu: Aliyev Ankara'da!

İletişim Başkanı Altun duyurmuştu: Aliyev Ankara'da!

05.03.2025 16:32
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya geldi. Aliyev, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından karşılandı.

İletişim Başkanı Altun duyurmuştu: Aliyev Ankara'da!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

ALİYEV ANKARA'DA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya geldi. Aliyev, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından karşılandı.

IĞDUR-NAHÇIVAN DOĞALGAZ BORU HATTI AÇILACAK

Ziyaret vesilesiyle ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Azerbaycan İlham Aliyev cumhurbaşkanı erdoğan
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