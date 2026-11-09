HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan "COP31" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevrenin korunmasını birlikte ele alan yaklaşımıyla küresel iklim politikalarının şekillenmesine katkı sunmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan "COP31" paylaşımı

Duran, NSosyal hesabından, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin, COP31'e başkanlık ve ev sahipliği yaparak küresel iklim diplomasisinin merkezinde yer aldığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevrenin korunmasını birlikte ele alan yaklaşımıyla küresel iklim politikalarının şekillenmesine katkı sunmaya devam edecek. İklim değişikliğiyle mücadele, gelecek nesillerin yaşam hakkının, doğal kaynakların ve ortak geleceğimizin güvence altına alınması meselesidir. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da ortaya konulacak ortak iradenin, iklim adaletini güçlendiren, dayanışmayı büyüten ve kalıcı çözümlere kapı aralayan sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum."

Duran, paylaşımında, İletişim Başkanlığınca COP31 kapsamında hazırlanan video klibe de yer verdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalya'da üst düzey isimlere yönelik siber saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldıİtalya'da üst düzey isimlere yönelik siber saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldı
BM, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kalıcı varlığa yönelik altyapı faaliyetlerine dikkati çektiBM, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kalıcı varlığa yönelik altyapı faaliyetlerine dikkati çekti

Anahtar Kelimeler:
Burhanettin Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.