İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ni (STRATCOM) değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026'nın tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN STRATCOM ZİRVESİ DEĞERLENDİRMESİ

İletişim Başkanı Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“STRATCOM Zirvesi 2026’nın, iki gün süren yoğun ve verimli panellerin ardından başarıyla tamamlanmasının gururunu yaşıyoruz.

Zirvede, uluslararası güvenlikten stratejik iletişime, diplomasi ve küresel iş birliğinden uluslararası sınamalara ve gündemlere kadar birçok kritik konu ele alındı.

Katılımcılar, güncel jeopolitik gelişmeler ışığında görüşlerini paylaşarak zirveye değerli bir perspektif kazandırdı.

Dünya genelindeki hızlı değişimler, devletler arası iş birliğinin ve etkili iletişimin önemini her zamankinden daha görünür kılıyor. Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, bu bağlamda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim alışverişi için eşsiz bir platform sundu. Katılımcılar arasındaki canlı etkileşimler, zirvenin verimli geçmesini sağladı.

TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ YAKLAŞIMI ÜZERİNE KAPSAMLI DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, dün yaptığı konuşmasında küresel sistemin dönüşümü, güç ve meşruiyet dengesi, kriz dönemlerinde liderliğin rolü ve Türkiye’nin adil bir uluslararası düzen arayışındaki öncü yaklaşımı üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Bugün zirvemizi teşrif eden Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Türkiye’nin bölgesel rolü ve küresel diplomasiye dair değerlendirmeleriyle kıymetli katkı sağladı. MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın stratejik güvenlik ve bölgesel gelişmeler; Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Haluk Güngör savunma teknolojileri ile savaş kavramının geçirdiği dönüşüm konularında değerli bilgiler paylaştı.

Program boyunca kıymetli panelistlerimiz; uzman akademisyenler, deneyimli gazeteciler ve alanında öncü isimler, küresel ve bölgesel gelişmelerin stratejik iletişim üzerindeki etkilerini aktararak zirvenin bilgi zenginliğine değerli katkılar sundu. Katılımcıların aktif katılımı, zirvenin interaktif, üretken ve ilham verici bir ortamda gerçekleşmesini sağladı.

STRATCOM Zirvesi 2026, bilgi paylaşımı ve fikir alışverişi açısından katılımcılara eşsiz fırsatlar sunan bir platform oldu. Zirve, stratejik iletişim alanında önümüzdeki dönemde de rehber niteliğinde bir referans etkinlik olarak önemini koruyacaktır.

Bu vesileyle, himayeleri ve güçlü desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.

Dünyanın dört bir yanından zirvemizi teşrif ederek katkı sunan değerli devlet ve hükûmet yetkililerine, diplomatlara, alanında uzman isimlere, konuşmacılarımıza ve misafirlerimize; ayrıca zirvemizin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

“SON 5-6 YILDA YAŞANANLAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HAKLILIĞINI ORTAYA KOYMUŞTUR”

Bir gazetecinin 2021'den bu yana İletişim Başkanlığı tarafından STRATCOM zirvelerinin düzenlenmesindeki gayeleri ve beklentileri sorması üzerine İletişim Başkanı Duran, programın birden fazla amaç güttüğünü söyledi.

İletişim Başkanı Duran, salgın ile başlayan, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın, aslında yeni bir gerçekliğin uzantıları olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dünyanın daha adil bir yer olması gerektiğine dair çağrılarda bulunduğunu hatırlatan İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür", "Daha adil bir dünya mümkündür" sözlerinin uluslararası sistemdeki adaletsizliklere, eşitsizliklere ve sorunlara dikkati çektiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajını sadece mazlumların konumunu anlatmak için ortaya koyduğu bir çağrı olmadığını, aynı zamanda dünyanın değerlere ve normlara dayalı yeniden kurulması gerektiğine işaret ettiğini dile getirdi.

Son 5-6 yılda yaşananların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haklılığını ortaya koyduğunu kaydeden İletişim Başkanı Duran, "Biz Türkiye olarak aslında 2010'lu yıllardan itibaren karşılaştığımız siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları ve Türkiye'ye yönelik diğer konularla birlikte bir direnç geliştirdik. Bu çerçevede de stratejik iletişime öncelik verdik. Bu itibarla STRATCOM'da öncelikle Türkiye'nin bu meselesini dünyaya anlatmak, Cumhurbaşkanı'mızın vizyonunu dünyaya göstermek birinci amacımız oldu. İkinci amacımız, kendi hikâyemizi kendimiz anlatmak ama buna diğer ülkeleri de katmak. Çevremizdeki bölgelerde söyleyecek sözü olan ve mevcut sistemin sıkıntılarından rahatsız olan, yeni bir ses getirmek isteyenlere de bir platform oluşturduk." diye konuştu.

⁠"KENDİ HİKÂYEMİZİ KENDİMİZ YAZALIM"

İletişim Başkanı Duran, dünyada az sayıda aktörün hikâyeyi belirlediğine vurgu yaparak, "Biz kendi hikâyemizi kendimiz yazalım ve birlikte yazalım istedik. Onun için de çok sayıda ülkenin buraya katılması, burada görüşlerini, dünyanın nereye gitmesi gerektiğini birlikte anlatmalarını istedik. Bu platformun da bugün bu amaca hizmet ettiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

Bir gazetecinin güncel bir meseleyi odağına alan STRATCOM 2026'nın dünyaya verdiği mesajı sorması üzerine İletişim Başkanı Duran, temayı belirlerken çok düşündüklerinin altını çizdi.

İletişim Başkanı Duran, "Uluslararası sistemdeki değişim nereye gidiyor? Artık şuna eminiz ki bu bir kopuş. Yani dünyanın artık çok kutuplu olduğunu biliyoruz ama bu çok kutupluluk ne demek? Nasıl bir hizalanma olacak? Büyük güçler, küresel güçler, bölgesel güçler nasıl politikalar belirleyecekler? Bu henüz netleşmiyor. Ama öte taraftan da az önce bahsettiğim çatışmalar, savaşlar devam ediyor ve gelen dünyanın riskleri çok açık. Biliyorsunuz bu son savaşta tedarik zincirlerinden güvenliğe kadar, tarım alanına kadar birçok konuda sıkıntı ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

Bu krizlerin çok yönlü olmasının nasıl karşılanabileceğiyle ilgili görüşleri bir araya getirmek istediklerini söyleyen İletişim Başkanı Duran, "Bir düzen arayışı dedik çünkü şunu biliyoruz, bugün dünya adaletsiz, eşitsiz bir durumda ve mevcut sistem çökme işaretleri veriyor. Küresel ve bölgesel güçler kendi meselelerini savaşla, çatışmayla çözmeye çalışıyorlar. Bizim zamanında Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde ifade etmiş olduğumuz 'bu sistem değişmeli' mesajı aslında değerleri ve normları terk etmek değildi. Aksine biz bu gelen dünyanın sorunlarını gördüğümüz için haykırıyorduk. Yapılması gereken şey, değerlere ve normlara dayalı olarak adaleti önceleyen, birlikteliği önceleyen bir sistemin kurulmasıydı." dedi.

⁠"BİRLİKTE ETKİLEŞİMİN VE ÇÖZÜM BULMANIN DÜNYASINI ARIYORUZ"

İletişim Başkanı Duran, bu kopuşun getirdiği sıkıntıları görmek istediklerini, hangi sınamalarla, tehditlerle karşı karşıya olduklarını ve ne gibi çözümler üretilebileceklerini anlamak için bunlara odaklanmak istediklerini söyledi.

Bu sorunun cevabını iki gündür panellerde katılımcıların çok etkin bir şekilde tartıştığını aktaran İletişim Başkanı Duran, şöyle konuştu:

"Kendi söylemlerimizi, kendi çözüm önerilerimizi hep birlikte nasıl hayata geçirebiliriz? Diplomasiden medyaya kadar hangi alanda neler yapılabilir? Bunlar geniş bir şekilde konuşuldu. Savaş istemiyoruz, çatışma istemiyoruz ne bölgemizde ne küresel düzlemde. Diplomasinin, uzlaşmanın birlikte etkileşimin ve çözüm bulmanın dünyasını arıyoruz. Aksi takdirde, büyük güçler ve bölgesel güçler kendi çözümleri olarak savaşı, çatışmayı dayatırlarsa, dünyamızın geleceğinin daha karanlık olacağı açıktır."

İletişim Başkanı Duran, "Yeni bir dünya için, daha aydınlık bir dünya için sözü olanları bir araya getirmeye çalıştık ve kendi sözümüzü de ifade ettik. Böyle baktığımızda STRATCOM'un önümüzdeki dönemde katılımda bulunan ülkelerde çeşitli toplantılarla yıl boyunca devam etmesini, bu anlatıları, bu çözüm önerilerini toplamasını ve sonra da her yıl İstanbul'da bunu bir araya getirerek dünyaya buradan bir toplu mesaj ama sadece bizim mesajımız değil, katılanların, sözü söyleyenlerin hepsinin mesajı olarak bir araya getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin Türkiye'nin uluslararası sistemdeki kırılmalara ve düzen arayışına dair perspektifini sormasının ardından İletişim Başkanı Duran, kendilerinin normları ve değerleri bir kenara bırakan haksız, hukuksuz müdahalelere karşı olduklarını vurguladı.

İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin yaklaşımının bölgesinde istikrar üretmek ve güvenliğin sağlanması olduğuna dikkati çekerek, "Bizim savunma sanayine verdiğimiz ehemmiyet de bununla alakalıdır. Bakın Türkiye, çevresindeki, birçok bölgedeki politikalarına, Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya kadar birçok alanda istikrarı ve güvenliği öncelediği gibi iş birliğini de yine öncelemektedir. Geliştirdiğimiz kapasiteleri savunma sanayi dâhil birçok ülkeyle paylaşmakta hiçbir mahsur görmüyoruz. Biliyorsunuz, geçmişte Türkiye'ye aynı şekilde paylaşılmayan, müttefiklerimizin bile bizimle paylaşmadığı kapasiteleri biz güvenliği, istikrarı sağlamak için birçok ülkeyle paylaşıyoruz. Buradaki amaç elbette bir bölgesel barışın, bir bölgesel iş birliğinin sağlanmasıdır." dedi.

"STRATCOM'DA YAPTIĞIMIZ FAALİYETLE BU BARIŞ ORTAMINI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin önceliğinin çevresinde ve bölgede barışın sağlanması olduğunu belirten İletişim Başkanı Duran, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ortaya çıkan bu savaşları elbette kabul edilemez buluyoruz. İsrail'in bölgedeki yayılmacılığını kabul edilemez görüyoruz. Vekalet savaşlarını, hukuksuz saldırıları ve bunun beraberinde gelen halkların yaşadığı sorunları, sivillerin bu kadar hoyratça öldürülmesini kabul edilemez buluyoruz. Bunun için de diplomasiye Cumhurbaşkanı'mız ağırlık veriyor. Hem liderlerle yaptığı görüşmelerde lider diplomasisi kanalıyla hem bizim Dışişleri Bakanımız ve diğer ilgili yetkililerin bu konuda yaptığı faaliyetlerle bugün burada, STRATCOM'da yaptığımız faaliyetle bu barış ortamını, müzakere ortamını oluşturmaya çalışıyoruz."

İletişim Başkanı Duran, dünyanın gelecekte iyi bir yer olabilmesi için hep birlikte çalışmak zorunda olduklarını, meselelerin güçle çözülmeye çalışılması durumunda yeni dünyanın güçler dengesinin bambaşka bir yere gittiğini, aydınlık olmayan, ümit vermeyen bir durumun ortaya çıkacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ümit verecek, ümide işaret edecek bir ses olmaya, diplomasi kanalı olmaya çalıştıklarının altını çizen İletişim Başkanı Duran, yürüttükleri stratejik iletişim faaliyetlerinin de buna yönelik olduğunu ifade etti.