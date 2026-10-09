İletişim Başkanı Duran’dan Suudi Arabistan’daki havalimanlarına düzenlenen saldırılara kınama

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan’ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum.

DURAN'DAN ARABİSTAN'DAKİ SALDIRIYA KINAMA

Sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan bu saldırılar, bölgenin barış ve huzurunu tehdit eden, gerilimi tırmandıran kabul edilemez eylemlerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini kuvvetli bir şekilde savunuyoruz. Kardeş Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır