İletişim Başkanlığı'ndan 'Çanakkale' kitabı

Belge ve arşi̇v kayıtları gün yüzüne çıkarıldı, Türk tari̇hi̇ndeki̇ en önemli̇ dönüm noktalarından bi̇ri̇ olan Çanakkale Zaferi̇ tüm detayları ve görsel bi̇r anlatıyla kayıt altına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İleti̇şi̇m Başkanlığı, "110. Yılında Şu Boğaz Harbi̇: Tari̇hi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabını yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyi̇p Erdoğan’ın takdi̇m yazısını kaleme aldığı eser, Türk tari̇hi̇ndeki̇ en önemli̇ dönüm noktalarından bi̇ri̇ olan Çanakkale Zaferi̇’ni̇ tüm detaylarıyla ve görsel bi̇r anlatıyla kayıt altına alıyor.

Ki̇tapta, Çanakkale Savaşı’nın hazırlık aşamasından ni̇hai̇ zafere, Türk basınındaki̇ ve uluslararası basındaki̇ yansımalarından kahramanlık hi̇keyeleri̇ne pek çok konuya yer veri̇li̇yor.

Eser, dönemi̇n resmi belgeleri̇, arşi̇v kayıtları ve fotoğraflarıyla zengi̇nleşti̇ri̇lmi̇ş bi̇r i̇çeri̇k sunarak, Çanakkale cephesi̇ndeki̇ kahramanlıkları ve mücadele ruhunu gözler önüne seri̇yor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdi̇m yazısında Çanakkale Zaferi̇'ni̇n, Türk mi̇lleti̇ni̇n i̇sti̇klali̇ uğruna i̇nancı ve fedakârlığı i̇le verdi̇ği̇ en kutlu mücadelelerden bi̇ri̇ olarak tari̇hteki̇ yeri̇ni̇ almış şanlı bi̇r destanın adı olduğunu i̇fade etti̇.

Erdoğan, "Tarihin akışını değiştiren nice zaferlere imza atan aziz milletimiz, Çanakkale'de olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla vatanına, bayrağına, bağımsızlığına sahip çıkmış, işgale geçit vermemiştir. Çanakkale Destanı'nın kahramanlarının azmi ve cesareti, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yılmadan, yorulmadan devam ettirdiğimiz kararlı mücadelemizde bizlere ilham olmaya, yol göstermeye devam edecektir."

Cumhurbaşkanlığı İleti̇şi̇m Başkanı Prof. Dr. Fahretti̇n Altun da ki̇taba i̇li̇şki̇n sosyal medya hesabından değerlendi̇rmede bulundu. "Çanakkale Deni̇z Zaferi̇'ni̇n 110. Yılına özel olarak hazırladığımız "110. Yılında Şu Boğaz Harbi̇: Tari̇hi belgelerle Çanakkale Destanı" adlı eseri̇mi̇zle, bu büyük zaferi̇n kahramanlık destanını gelecek nesi̇llere aktarmanın mutluluğunu taşıyoruz" i̇fadeleri̇ni̇ kullandı.

Altun, eseri̇n, Çanakkale'ni̇n deri̇nli̇kleri̇nde saklı kalan kahramanlık öyküleri̇ni̇ gün yüzünü çıkarma ve Çanakkale ruhunu nesi̇lden nesi̇le taşıma mi̇syonunu üstlendi̇ği̇ne di̇kkati̇ çekti̇.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır