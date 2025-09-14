HABER

İletişim ve medya alanında geleceğe hazırlık: Ön lisans programları

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini medya ve iletişim sektöründe başarıya hazırlamak amacıyla çeşitli ön lisans programları sunuyor.

İletişim ve medya alanında geleceğe hazırlık: Ön lisans programları

Anadolu Üniversitesi, fotoğrafçılıktan marka iletişimine, halkla ilişkilerden medya yönetimine kadar farklı alanlarda eğitim veren ön lisans programlarıyla hem teorik bilgi hem de uygulamalı deneyim kazandırarak mezunlarını sektöre güçlü bir şekilde hazırlıyor.

FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK ÖN LİSANS PROGRAMI

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans Programı, öğrencilere fotoğrafçı ve kameraman mesleğine yönelik temel bilgi ve uygulamalı hazırlık imkanı sunuyor. Program kapsamında, uzaktan eğitim için hazırlanmış ders kitapları ile web ortamında sunulan destekleyici eğitim materyalleri yer alıyor. Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; basın-yayın sektöründe, kamu ve özel televizyon kanallarında, sinema stüdyolarında, video kuruluşlarında ve reklamcılık sektöründe çalışma olanağına sahip. Ayrıca öğrenciler, illerdeki fotoğraf derneklerine üye olma, sergilere katılma, çalıştaylarda yer alma ve uluslararası fotoğraf sanatçıları ile buluşma imkanı yakalayabiliyor.

İletişim ve medya alanında geleceğe hazırlık: Ön lisans programları 1

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ÖN LİSANS PROGRAMI

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans Programı, sektöre nitelikli çalışanlar kazandırmayı amaçlıyor. Mezunlar, özel veya devlet kurumlarının iletişim, basın ve halkla ilişkiler birimlerinde ya da halkla ilişkiler ajanslarında çalışma imkanına sahip oluyor.

MARKA İLETİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMI

Marka İletişimi Ön Lisans Programı, öğrencilere marka iletişimi ve pazarlama iletişimi alanında temel kavramları öğretmeyi, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme kabiliyeti kazandırmayı ve markalaşma süreçlerini yönetebilecek personel yetiştirmeyi hedefliyor.

İletişim ve medya alanında geleceğe hazırlık: Ön lisans programları 2

MEDYA VE İLETİŞİM ÖN LİSANS PROGRAMI

Medya ve İletişim Ön Lisans Programı, yerel, bölgesel veya ulusal medya kuruluşları ile şirketlerin kurumsal iletişim birimlerinde çalışacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyor. Programı başarıyla tamamlayan mezunlar, medya sektörünün çeşitli aşamalarında veya kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler birimlerinde görev alabilme imkanına sahip oluyor.
Programlara; en az lise veya dengi okul mezunları, Meslek Yüksekokulu veya Açıköğretim Fakültesi ön lisans programlarından mezun adaylar (dikey geçiş), örgün öğretimde öğrenci olup Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenimine devam etmek isteyenler (yatay geçiş), herhangi bir yükseköğretim programından mezun olan veya halen öğrenim gören öğrenciler (ikinci üniversite), Açıköğretim Fakültesi mezunları (başvuru yapabilirler; hâlen kayıtlı olanlar başvuramaz), yurt dışından mezun olan veya yabancı uyruklu adaylar (TR-YÖS) kayıt yaptırabiliyor.

