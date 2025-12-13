HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinin Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor. Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan yağış ile dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaza büründü. Kış turizminin önde gelen merkezleri arasında gösterilen Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Ilgaz Dağı’na gezmeye gelen Serhan Işık, "Kastamonu şehir merkezinden geldik. Şehir merkezinde sıcak bir hava yok ama yani kar yağışı da yok. Yağmur yoktu, Ilgaz Tüneline doğru geldikçe yağmur hızlandı. Şu an Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezindeyiz. Yani özlediğimiz bir hava, şu an mevsimin ilk karı diyebiliriz. Yaklaşık 20 santim kar var. Biraz sis olabilir ama herkesi bekliyoruz" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilitli motosikleti çalan 2 şüpheli yakalandıKilitli motosikleti çalan 2 şüpheli yakalandı
Kırşehir'de 1 milyon makaron ele geçirildiKırşehir'de 1 milyon makaron ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ilgaz dağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.