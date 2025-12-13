Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan yağış ile dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaza büründü. Kış turizminin önde gelen merkezleri arasında gösterilen Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Ilgaz Dağı’na gezmeye gelen Serhan Işık, "Kastamonu şehir merkezinden geldik. Şehir merkezinde sıcak bir hava yok ama yani kar yağışı da yok. Yağmur yoktu, Ilgaz Tüneline doğru geldikçe yağmur hızlandı. Şu an Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezindeyiz. Yani özlediğimiz bir hava, şu an mevsimin ilk karı diyebiliriz. Yaklaşık 20 santim kar var. Biraz sis olabilir ama herkesi bekliyoruz" dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır