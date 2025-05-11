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İlk kez Dervişoğlu yaptı! İYİ Parti liderinin Balıklıgöl'deki hareketine tepki geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün Şanlıurfa'daydı. Sadece yaya girilebilen Balıklıgöl'ü Dervişoğlu'nun makam aracıyla gezmesi tepki uyandırdı.

İlk kez Dervişoğlu yaptı! İYİ Parti liderinin Balıklıgöl'deki hareketine tepki geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa'da tepki çeken bir görüntüye imza attı. Aracıyla Balıklıgöl yerleşkesine giren Dervişoğlu, makam aracıyla gezdi. Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı ve makamını ziyaret eden Dervişoğlu, sadece yayalar ile bazı görevli araçların zorunlu olduklarında girebildiği alana makam aracıyla girdi.

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ZİYARETÇİLER HASSASİYET GÖSTERİYORDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve liderin de ziyaret gerçekleştirdiği Balıklıgöl'de ilk defa bir parti lideri aracıyla gezdi.

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Görüntüler vatandaşların tepkisine neden olurken, makam aracına birçok koruma aracının da eşlik ettiği gözlendi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
müsavat dervişoğlu
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