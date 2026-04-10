İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

ABD-İsrail, İran'a karşı saldırı düzenlemiş ve İran'da karşılık olarak hem İsrail'i hem de Orta Doğu'da ABD üsleri bulunan ülkeler ile onların enerji bölgelerini vurmuştu. İran'dan fırlatılan füzeler Katar'a da isabet etmiş ve Katar'ın gaz merkezi olan Ras Laffan Sanayi Kenti'ne isabet etmişti.

İLK KEZ PAYLAŞILDI

İran'ın Katar'da bulunan Ras Laffan Sanayi Kenti'ni vurduğu görüntüler ilk kez paylaşıldı. Görüntülerde saldırıların, kritik altyapıya büyük hasar verdiği görüldüpic.twitter.com/abXkq0a8rz — Mynet (@mynet) April 10, 2026