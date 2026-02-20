HABER

İmamın en zor görevi.. Acıya dayanamadı, cenaze namazında fenalık geçirdi

Nevşehir’de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip ölen Sefer (27) ve Azime (27) Doğantekin çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe, son yolculuğuna uğurlandı. Sefer Doğantekin’in ağabeyi imam Fatih Doğantekin, cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi. Mustafa Efe'nin cenazesini, dedesi kucağında taşıdı.

Nevşehir'deki kahreden olay, Acıgöl ilçesi Karacaören köyünde meydana geldi. Azime Doğantekin (27) ile eşi Sefer Doğantekin (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe'den haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

Kapıyı açamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVE GİREN EKİPLER KAHREDEN MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Eve giren ekipler anne, baba ve bebeklerini yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde; Azime-Sefer Doğantekin ve Mustafa Efe bebeğin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybettiğini belirledi.

Kesin ölüm nedenlerinin tespiti için morga götürülen cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınıp Karacaören köyüne getirildi.

İMAM AĞABEY, CENAZE NAMAZINDA FENALIK GEÇİRDİ

Sefer Doğantekin’in imam olan ağabeyi Fatih Doğantekin, kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazlarını gözyaşlarıyla kıldırdığı sırada, fenalık geçirdi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Namazlarının kılınmasının ardından cenazeler, mezarlığa götürüldü.

8 aylık Mustafa Efe Doğantekin’in cenazesini, dedesi Oğuz Sağlık kucağında taşıyarak mezarlığa götürdü. Azime, Sefer ve bebekleri Mustafa Efe, dualarla toprağa verildi.

Kaynak: DHA

