İmamoğlu bu kez AK Partili ve MHP'li vatandaşlara seslendi! Büyük harflerle yazıp 'acilen' dedi

19 Mart'ta gözaltına alından ardından 4 gün sonra tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Diploma iptaliyle başlayan sürecin devamında iftiralara maruz kaldığını belirten İmamoğlu 'yanlışın bedeli 50 milyar dolara' diyerek, 'Öyle bir kavşaktayız ki, ya yoksullaşacağız ya zengileşeceğiz.' vurgusunu yaptı.

"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ KALMADI"

Açıklamasının devamında diğer parti seçmenlere de seslenen İmamoğlu, 'Hep birlikte barış ve huzur içinde güzel bir geleceğe yürümeliyiz. Doğruyu bulmaya çalışmaktan başka hiçbir seçeneğimiz kalmadı.' ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı mesajı şu şekilde;

Yıllardır yoksulluk ve adaletsizlikle büyük bir imtihana tabi tutulan milletimiz, çok acı bir sınav daha veriyor.

19 Mart’ta yapılan sivil darbe girişimi; sırf bir kişisel ihtiras ve koltuk sevdası nedeniyle demokrasiye saygı duymayan bir avuç insan tarafından gerçekleştirildi.

Şafak operasyonlarından iftiralara, gizli tanıklardan fırsatçılara yüce Türk yargısına ağır hasarlar veren uygulamalar yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Bir avuç insanın içine düştükleri durumdan çıkış için yaptıkları işler milletimizi ve yargımızı tahrip etmeye devam ediyor.

"İDDİALAR ASILSIZ ÇIKACAK"

Tıpkı 6 Mayıs 2019’da iptal edilen seçimde olduğu gibi, bugün de ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız çıkacak.

Aslında 19 Mart darbe girişimi; gençler başta olmak üzere toplumun kurumlara olan inancını bütünüyle kaybetmesine neden olan DİPLOMA İPTALİ ile başladı. Ardından akla hayale gelmeyecek iftiralar ile devam etti.

"YANLIŞIN BEDELİ 50 MİLYAR DOLAR"

Bu süreçte yoksulluk daha da derinleşti, umutsuzluk zirve yaptı, enflasyon özellikle gıda enflasyonu daha da tırmandı. Bu yanlışın bedeli tam 50 milyar dolar oldu, kul hakkı yediler bedelini milletimize pervasızca ödettiler, ödetmeye devam ediyorlar.

Milletçe bu ortamdan derhal kurtulmak zorundayız. Kul hakkının yenmediği, israfın sona erdirildiği, liyakatli bir sistem ile bunu başarabiliriz. Güçlü insan kaynağımız ve özellikle marifetli gençlerimizle ile yeni bir dönemi başlatabiliriz.

Öyle bir kavşaktayız ki, ya yoksullaşacağız ya zengileşeceğiz.

AK PARTİ VE MHP'Lİ SEÇMENLERE SESLENDİ

Bu yol; hak, hukuk, adalet, demokrasi, demokratik parlamenter sistem, güçler ayrılığı ve millet iradesinin en büyük araç olduğu bir yoldur.

Buradan tekrar bilhassa AK Parti’ye, MHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımıza sesleniyorum.

Hep birlikte barış ve huzur içinde güzel bir geleceğe yürümeliyiz. Doğruyu bulmaya çalışmaktan başka hiçbir seçeneğimiz kalmadı.

GELİN BU YANLIŞ DÜZENDEN ELBİRLİĞİYLE ACİLEN KURTULALIM.