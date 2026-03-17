İmamoğlu davasında sürpriz liste! 3 CHP’li vekile yasak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Mahkemenin talebiyle duruşmaya kısıtlama getirilirken, bazı CHP’li vekillere izin verildi, bazı isimlere ise yasak kondu. Karar, dava sürecinde tansiyonu yeniden yükseltti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte yüzlerce kişinin yargılandığı davaya, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine kısıtlama kararı getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu yüzlerce kişinin yargılandığı davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen yazıda, yargılamanın seyri ve duruşma düzenine ilişkin alınan ara kararın uygulanması istendi.

Yazıda, duruşmanın aksamasını önlemek için yerleşke çevresi ve bina girişlerinde gerekli tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması talimatı verildi.

9 CHP’Lİ VEKİLE İZİN, 3 CHP’Lİ VEKİLE YASAK

İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, önceki celsede mahkeme başkanı ile CHP’li milletvekilleri arasında yaşanan gerginliğin ardından yarınki oturum için özel bir liste hazırlandı. Bugünkü duruşmaya Özgür Çelik ile 9 CHP’li milletvekilinin katılmasına izin verildi.

Ancak CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Turan Taşkın Özer ve Ali Mahir Başarır’ın duruşma salonuna girişine izin verilmeyeceği öğrenildi.

