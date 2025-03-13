İmamoğlu konuşmaya böyle başladı, böyle bitirdi! Gündem olan görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa’da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi süreci kapsamında partililerle bir araya geldi. İmamoğlu, Bursa'daki sıcak havadan nasibini aldı.

İMAMOĞLU TERDEN SUYA BATTI

İmamoğlu Bursa'da konuşmasına ceketle çıktı. Devamında hem sıcak hava hem de hararetli konuşmanın etkisiyle terlemeye başlayan İmamoğlu'nun hitabının sonunda adeta sırılsıklam olduğu görüldü.

"ERDOĞAN KARŞIMA ÇIKSIN"

İmamoğlu, hakkında açılan davalarla ilgili “Bu davaların öz savcısı, ey bu davaların öz savcısı Erdoğan! Yargının, kurumların arkasına saklanma. Bursa’dan söylüyorum, çık karşıma mertçe yarış!” diye konuştu.

“Bizde güzel bir söz vardır, halkımız bunu çok kullanır. Kaybedeceksen şerefinle kaybet ama kazanmak için asla şerefini kaybetme” diyen İmamoğlu, 23 Mart’ta CHP’nin ön seçimiyle cumhurbaşkanı adayının belirleneceğini hatırlattı.