İmamoğlu nevruzu Kürtçe kutladı, salonda alkış kıyameti koptu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemesi için yapacağı ön seçime adaylığını koymuştu. Adaylık başvurusundan sonra programını başlatan İmamoğlu bugün Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

"BUNLARIN GÜNÜ KURTARMAKTAN, KOLTUKLARINI KORUMAKTAN BAŞKA DERTLERİ YOK"

Burada iktidara yüklenen İmamoğlu, "Az kazanan da, çok kazanan da aynı şeyi söylüyor. 'Elimizdeki paranın bereketi kaçtı' diyorlar. Memleketin bereketini kaçıran, kötü uygulamalarıyla insanından uzaklaşan, vatandaşını öteleyen, kötüleyen, vatandaşına parmak sallayan, tek meselesi koltuğu olan, o bereketi kaçıran bugünün iktidarıdır. Bunların günü kurtarmaktan, koltuklarını korumaktan başka dertleri yok. Sebep oldukları haksızlıkların, adaletsizliklerin milletin canını nasıl derinden yaktıklarını görmüyorlar" dedi.

"ŞİDDETLE, ÇATIŞMAYLA TERÖRLE HİÇBİR SORUN ÇÖZÜLMEZ"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan İmamoğlu, "Türkiye'nin barışa, huzura kavuşması çok önemlidir, çok değerli bir amaçtır. Ama ne yapılacaksa samimiyetle, şeffaflıkla, insanlıkla, tutarlılıkla yapılmalı. Siyasetin üstüne çıkmalı o duygu... Sandık menfaati, seçim menfaati değil, milletimizin menfaati düşünülmeli. Şiddetle, çatışmayla, terörle hiçbir sorun çözülemez. Silahlar susmalı, çatışma bitmeli. Çözüm toplumun tüm kesimlerinin diyaloğuyla olmalıdır. Kürtlerin ve tüm toplum kesimlerinin kendilerini bu ülkenin sahibi, eşit ve onurlu yurttaşı, eşit hissedarı olarak hissetmesini sağlamak hepimizin, devletimizin görevidir" şeklinde konuştu.

"TBMM ZEMİNİNDE ÇÖZÜLMELİDİR"

Çözüm için Meclis'i işaret eden İmamoğlu, "Kürtler 'bizim sorunumuz var' dediği müddetçe ortada bir Kürt sorunu vardır. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve mutlaka her kesimi dinleyerek, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm kesimlerin rızasıyla özellikle TBMM zemininde çözülmelidir. Adres orasıdır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU NEVRUZU KÜRTÇE KUTLADI

Öte yandan İmamoğlu'nun programında dikkat çeken bir an da yaşandı. İmamoğlu nevruzu Kürtçe olarak kutladı. O sırada salonda bulunanlar ise İmamoğlu'nun ayakta alkışladı.