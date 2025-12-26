HABER

İmamoğlu'nun avukatı duyurdu! AİHM'den dikkat çeken karar

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) mahkemeye başvurusunun öncelikli olarak incelenmesine karar verdi.

İmamoğlu'nun avukatı duyurdu! AİHM'den dikkat çeken karar
Doğukan Akbayır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı olduğu dönemde diploması iptal edilen, akabinde ise 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun AİHM'e yaptığı başvuruyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

İmamoğlu nun avukatı duyurdu! AİHM den dikkat çeken karar 1

ÖNCELİKLİ İNCELENMESİNE KARAR VERİLDİ

İmamoğlu'nun kendisi gibi cezaevinde bulunan Mehmet Pehlivan, başvurunun öncelikli olarak incelenmesine karar verildiğini bildirdi.

Pehlivan'ın X (eski adıyla Twitter) hesabında şu mesaj yayınlandı:

"Kamuoyuna duyurulur.

Müvekkil Ekrem İmamoğlu’nun haksız tutukluluğuna ilişkin yapmış olduğumuz AİHM başvurusunun öncelikli olarak inceleneceği kararı tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir.

AİHM’nin vermiş olduğu bu öncelikli inceleme kararı, bugüne kadar Türkiye’den yapılan başvurularda nadir olarak verilen bir karardır.

Tutuklu Avukat Mehmet Pehlivan."

