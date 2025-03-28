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İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan evinde gözaltına alınmıştı! Nedeni belli oldu

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.03.2025 09:51
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'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, dün gece evinden gözaltına alınmıştı. İmamoğlu gözaltı kararı için "Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı" derken, gözaltının nedeni merak konusu olmuştu. Mehmet Pehlivan'ın gözaltı nedeni belli oldu. İşte detaylar...

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan evinde gözaltına alınmıştı! Nedeni belli oldu

19 Mart Çarşamba günü 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında gözaltılar devam ediyor.

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TURAN TAŞKIN ÖZER: "NE YAPARSANIZ YAPIN GERÇEKLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTEMEYECEKSİNİZ"

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da dün gece evinden gözaltına alındı. Pehlivan'ın gözaltı haberini CHP'nin İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer duyurdu. Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha! İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz. Millet büyüktür!" dedi.

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İMAMOĞLU: "DERHAL AVUKATIMI SERBEST BIRAKIN"

Konuyla ilgili olarak İmamoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

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'KARA PARA AKLAMA' SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Pehlivan'ın ise neden gözaltına alındığı merak konusu olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Pehlivan, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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