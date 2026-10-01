Meteoroloji'den peş peşe fırtına ve sağanak uyarısı! Birçok bölgede etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması önem taşıyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK BEKLENİYOR

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege bölgelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin edilirken, Marmara'da bazı bölgelerde hızın 70 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

Marmara'da özellikle Kırklareli çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bursa'da 21, Çanakkale'de 22, Kırklareli'de 19 ve Kocaeli'de 20 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

EGE'DE YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Ege Bölgesi'nin güney kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İzmir'de sıcaklığın 25, Manisa'da 24, Uşak'ta 19 ve Afyonkarahisar'da 17 derece olması öngörülüyor.

Bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-70 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.

AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin tamamında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Adana'da 25, Antalya'da 28, Hatay'da 26 ve Isparta'da 20 derece sıcaklık bekleniyor.

İÇ ANADOLU'DA GÜNEY VE DOĞU KESİMLERİ YAĞIŞLI

İç Anadolu Bölgesi'nin güney ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara'da sıcaklığın 17, Çankırı'da 20, Eskişehir'de 18 ve Nevşehir'de 16 derece olması tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Batı Karadeniz'de bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bolu'da 17, Düzce'de 18, Sinop'ta 21 ve Zonguldak'ta 19 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Doğu Karadeniz'in doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rize'de yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış öngörülürken sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ GÖRÜLEBİLİR

Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum'da 13, Kars'ta 15, Malatya'da 20 ve Van'da 19 derece sıcaklık bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK ALARMI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diyarbakır'da 23, Mardin'de 22, Siirt'te 21 ve Şanlıurfa'da 24 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Diyarbakır'ın batısı ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Denizlerde de hareketli bir gün yaşanacak. Meteoroloji tahminlerine göre Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.