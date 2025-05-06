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İmamoğlu'nun avukatından diploma açıklaması! "Lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar"

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından silindi. Bu gelişmenin ardından açıklamada bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı ise bu durumu doğrulayarak, "Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar" dedi.

İmamoğlu'nun avukatından diploma açıklaması! "Lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar"
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen ve sonrasında hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, yaşanan gelişmelerin ardından CHP'nin cumhurbaşkanı ilan edilmişti.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI VERİ TABANINDAN SİLİNDİ

İmamoğlu'nun diplomasının iptali üzerinden tartışmalar devam ederken, İstanbul Üniversitesi bugün İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını veri tabanından da sildi.

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"LİSANS DİPLOMASINI SİLENLER YÜKSEK LİSANS MEZUNİYETİNİ SİLMEYİ UNUTMUŞLAR"

Yaşanan gelişmenin ardından İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan açıklamada bulundu. Pehlivan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının veritabanından silindiği iddiaları doğrudur. Davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele veritabanından silinmesinin bir tesadüf (!) olup olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

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Ancak sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve ciddiyetsizliğini gözler önüne seren çarpıcı bir ayrıntıyı paylaşmak isteriz: Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar!

49 gündür aldıkları kararı tebliğ edemeyenlerin sergilediği bu tablo, hukuktan ve ciddiyetten ne denli uzak olduklarının açık bir kanıtıdır"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Avukat diploma
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