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İmamoğlu "Tarihe not düşüyorum" diyerek duyurdu! "Canımız tehdit altındadır"

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Kadınlar, hastalar işkenceye maruz kalıyor! Evlatlar, eşler, aileler rehin tutuluyor! Avukatlar tutuklanıyor, tehdit ediliyor, savunma hakkımız çalınıyor! Canımız tehdit altındadır!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu "Tarihe not düşüyorum" diyerek duyurdu! "Canımız tehdit altındadır"
Begüm Özkaynak

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınlar, hastalar işkenceye maruz kalıyor! Evlatlar, eşler, aileler rehin tutuluyor! Avukatlar tutuklanıyor, tehdit ediliyor, savunma hakkımız çalınıyor! Canımız tehdit altındadır!" dedi.

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İMAMOĞLU: "TARİHE NOT DÜŞÜYORUM"

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

AZİZ MİLLETİM

Vicdan can çekişiyor!
Ahlak can çekişiyor!
Adalet can çekişiyor!

Buradan haykırıyorum,
Biz yargılanmıyoruz, direkt cezalandırılıyoruz!
Kadınlar, hastalar işkenceye maruz kalıyor!
Evlatlar, eşler, aileler rehin tutuluyor!
Avukatlar tutuklanıyor, tehdit ediliyor, savunma hakkımız çalınıyor!
Canımız tehdit altındadır!

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Yüksek yargı mensuplarına,
Yüce Türk Yargısı’nın binlerce hakimine, savcısına;
Israrla sesleniyorum,
Bu, bir avuç insanı kollayan düzenin parçası olmayın,
Yazık oluyor adaletimize, hukukun üstünlüğüne, geleceğimize, inancımıza, maneviyatımıza, doğmamış çocukların istikbaline!

TARİHE NOT DÜŞÜYORUM

Bugün bu adaletsizliğe, hukuksuzluğa imza atanlar yakın zamanda adil yargı önünde hesap verecekler.

“Kişi kendinden bilir işi” misali evde, tarlada, orada, burada bir şeyler arayanların da buldukları tek şey kendi rezillikleri olacak.

26 Haziran 2025
26 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu sosyal medya
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