Gün doğmadan önce başlayan vakitlerin dini ibadetler açısından ayrı bir önemi vardır. Özellikle sabah namazının ne zaman kılınabileceği en çok merak edilen konulardan biridir. Bu konuda halk arasında çeşitli uygulamalar ve farklı alışkanlıklar gelişmiştir. Asıl belirleyici olan bu vaktin dini ölçülere göre nasıl tanımlandığı ve hangi sınırlar içinde değerlendirildiğidir. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamaları rehber niteliği taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı, ezan vakitlerini belirlerken profesyonel gözlemler ve hesaplamalar yapar. Bu sebepten en güvenilir kaynak Diyanet kaynaklarıdır.

İmsak vaktinin girmesiyle sabah namazı kılınabilir mi?

İmsak vakti, oruç tutanlar için niyet edip yeme içmenin sona erdiği zamanı ifade ederken aynı zamanda sabah namazının başladığı zamanı da gösterir. İmsak, tan yerinin ağarmaya başladığı vakittir. Bu vakte Fecr-i sadık vakti denir. Sabah namazı vaktinin başlangıcı olarak da bilinir. Bu yüzden imsak vaktinden itibaren sabah namazı kılınabilir.

Sabah namazı, 2 rekât sünnet ve 2 rekât farz olmak üzere toplamda 4 rekâttır. Farz olan kısmı imsaktan itibaren Güneş'in doğmasına kadar olan süre içinde kılınmalıdır. Güneş doğduktan sonra sabah namazı vakti sona erer ve artık kaza olarak kılınması gerekir. Bu nedenle sabah namazını kılmak isteyen bir kişi imsak vaktinden itibaren bu ibadeti yerine getirmelidir. Fakat bazı insanlar ezanla birlikte namazı kılmayı tercih eder. Ezan, imsak vaktinden bir süre sonra okunur.

Fıkıh kaynaklarına göre sabah namazının vakti fecr-i sadık ile başlar ve Güneş doğuncaya kadar devam eder. Bu konuda dört mezhep de hemfikirdir. Bununla birlikte bazı alimler namazın çok erken vakitte kılınması durumunda gökyüzünün henüz yeterince aydınlanmamış olabileceğini, dolayısıyla uyanıklık halinde olunmasının önemli olduğunu vurgular. Yani namaz uyanır uyanmaz aceleyle değil bilinçli bir şekilde, vakit girdiğinden emin olarak kılınmalıdır. Sabah namazı imsak vaktinden, Güneş'in doğuşuna kadar kılınabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ne diyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, fetva ve dini bilgilerin doğrulanması konusunda güvenilir kaynaklar arasındadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre imsak vaktinin girmesiyle sabah namazı kılınabilir. İmsak vakti, fecr-i sadık'ın oluştuğu zaman dilimini ifade eder. Bu sebepten imsak vaktinin başlamasıyla birlikte sabah namazının vakti de girmiş olur ve bu andan itibaren sabah namazı kılınabilir.

İmsak vakti, her şehirde günlük olarak değişiklik gösterebilir. Bulunulan şehrin namaz vakitlerinden imsak vakti kolaylıkla öğrenilebilir.

İmsak vaktinin belirlenmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı bilimsel gözlemler ve astronomik hesaplamalar kullanır. Yapılan gözlemler imsak vaktinin Güneş'in ufkun yaklaşık 18 derece altındayken gerçekleştiğini göstermiştir. Bu da takvimlerde belirtilen imsak saatlerinin güvenilir olduğunu gösterir. Bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği imsak vaktiyle birlikte namaz kılınabilir. Cemaatle birlikte namaz kılmak isteyenler sabah ezanının okunmasını bekleyebilir. Önemli olan sabah namazının vakti geçmeden bilinçli bir şekilde bu ibadetin yerine getirilmesidir.