Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti. Açıklama terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi'den geldi. Abdi, örgütün görevini sonlandırdığını duyurarak Suriye devlet kurumlarına "Tamamen" entegre edildiğini duyurdu.

"SONLANDIRIYORUZ"

Örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı’nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Şahin, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MUTABAKATA VARILMIŞTI

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır