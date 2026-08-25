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Terör örgütü YPG kendini feshetti

Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına "Tamamen" entegre edildiğini duyurdu. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Terör örgütü YPG kendini feshetti

Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti. Açıklama terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi'den geldi. Abdi, örgütün görevini sonlandırdığını duyurarak Suriye devlet kurumlarına "Tamamen" entegre edildiğini duyurdu.

Terör örgütü YPG kendini feshetti 1

"SONLANDIRIYORUZ"

Örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı’nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Terör örgütü YPG kendini feshetti 2

Şahin, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MUTABAKATA VARILMIŞTI

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye ypg
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