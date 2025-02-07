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  4. İnanılmaz operasyon: Kazma, kürek, halı var demişlerdi içinden Ferrari çıktı! Yer Mersin…

İnanılmaz operasyon: Kazma, kürek, halı var demişlerdi içinden Ferrari çıktı! Yer Mersin…

07.02.2025 07:53
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Mersin’de gümrük ekipleri, kayıtlarda bahçe ve dokuma malzemesi olduğu söylenen konteynerleri açtı. İçinden 24 adet lüks otomobil ve cip çıktı. Alıcısı E.B olan konteynerlerde, kazma, kürek, bel, halı, dokumaya elverişli maddeler bulunduğu beyan edilmişti. Ancak yapılan aramada ele geçirilen araçların piyasa değeri ise yaklaşık 357 milyon lira olarak açıklandı.

İnanılmaz operasyon: Kazma, kürek, halı var demişlerdi içinden Ferrari çıktı! Yer Mersin…

Ticaret Bakanlığının yaptığı açıklamada üç başarılı operasyonun detayları yer aldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Mersin, Edirne ve Hakkari'de gerçekleştirdiği operasyonlarda 24 lüks araç ve 608 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Mersin Gümrük Limanı'nda şüpheli görülen 12 konteynerle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

EL ALETLERİ DEDİLER, FERRARİ ÇIKTI!

Yoğunluk tespit edilmesi üzerine konteynerler detaylı şekilde arandı. Söz konusu konteynerlerde beyan edildiği gibi el aletleri ve dokumaya elverişli yer kalıpları değil çeşitli marka ve modellerde, 24 lüks binek ve cip tipi araç olduğu belirlendi. Piyasa değeri yaklaşık 356,6 milyon lira olan araçlara el konuldu.

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Konteynerlerden çıkan araçlar Mersin Limanı’nda sergilendi.

ESENDERE VE KAPIKULE'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Esendere ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda da Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar arandı.

Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 431 kilogram eroin, Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda da 177 kilogram esrar ele geçirildi.

İki operasyonda yaklaşık 720 milyon lira değerindeki toplam 608 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

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Olaylarla ilgili soruşturmalar Mersin, Yüksekova ve Edirne Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülürken, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Teşkilatı, kaçakçılıkla mücadeleye ülkenin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin muhafaza edilmesi, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabının haklarının korunması hedefiyle aralıksız devam ediyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mersin Ferrari gümrük liman
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